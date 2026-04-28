Commovente quasi pietoso

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Commovente quasi pietoso' è 'Patetico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATETICO

Perché la soluzione è Patetico? La parola patetico descrive qualcosa che suscita pietà o compassione, spesso in modo eccessivo o smielato. Quando un comportamento o un discorso è considerato patetico, provoca sentimenti di tristezza o di pena, risultando talvolta esagerato o poco convincente. Questa voce si collega strettamente alla sensazione di commozione quasi pietosa, sottolineando come certe espressioni o azioni possano toccare profondamente il cuore di chi le osserva. La percezione di patetico dipende dall’intensità e dalla sincerità dell’emozione suscitata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Commovente quasi pietoso". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Commovente quasi pietoso nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Patetico

In presenza della definizione "Commovente quasi pietoso", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Commovente quasi pietoso" conferma che la soluzione 'Patetico' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Patetico

P Padova A Ancona T Torino E Empoli T Torino I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Commovente quasi pietoso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Patetico' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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