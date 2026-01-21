Un piccolo lago

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un piccolo lago' è 'Stagno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STAGNO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un piccolo lago" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un piccolo lago". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Stagno? Uno stagno è un bacino d'acqua di dimensioni ridotte, spesso naturale o artificiale, che si forma in aree umide. È caratterizzato da acque calme e poco profonde, ideali per molte specie di piante e animali acquatici. Questo ambiente rappresenta un ecosistema delicato, importante per la biodiversità e per il mantenimento dell'equilibrio naturale. Lo stagno funge anche da riserva di acqua e luogo di riproduzione per molte specie.

Quando la definizione "Un piccolo lago" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un piccolo lago" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Stagno:

S Savona T Torino A Ancona G Genova N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un piccolo lago" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

