Lo è chimicamente la cassiterite nei cruciverba: la soluzione è Biossido Di Stagno

BIOSSIDO DI STAGNO

Perché la soluzione è Biossido Di Stagno? La cassiterite è un minerale che contiene principalmente biossido di stagno, una sostanza chimica composta da stagno e ossigeno. Questo composto è fondamentale nell'industria, poiché viene estratto per produrre lo stagno puro, utilizzato nella realizzazione di elettronica, rivestimenti e leghe metalliche. In breve, la cassiterite è la principale fonte naturale di biossido di stagno, un minerale prezioso per molte applicazioni moderne.

B Bologna

I Imola

O Otranto

S Savona

S Savona

I Imola

D Domodossola

O Otranto

D Domodossola

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

G Genova

N Napoli

O Otranto

C A D S A O M Mostra soluzione



