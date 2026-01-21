Si indossa a una cena di gala

SOLUZIONE: SMOKING

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si indossa a una cena di gala" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si indossa a una cena di gala". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Smoking? Il termine si riferisce a un abito elegante indossato durante eventi formali come cene di gala. È un completo scuro, spesso accompagnato da una camicia bianca e una cravatta o papillon, pensato per occasioni speciali. Questo abbigliamento rappresenta raffinatezza e rispetto per l'evento. Indossare un smoking è simbolo di stile e buon gusto, rendendo l'atmosfera più esclusiva e raffinata.

La definizione "Si indossa a una cena di gala" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si indossa a una cena di gala" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Smoking:

S Savona M Milano O Otranto K Kappa I Imola N Napoli G Genova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si indossa a una cena di gala" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

