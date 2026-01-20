Vive presso gli stagni

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vive presso gli stagni' è 'Rana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vive presso gli stagni" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vive presso gli stagni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Rana? L'animale che si trova frequentemente vicino alle acque tranquille degli stagni, spesso saltellando tra le piante acquatiche, è conosciuto per il suo caratteristico gracidare. La rana svolge un ruolo importante nell'ecosistema, contribuendo al controllo degli insetti e rappresentando un simbolo di natura selvaggia e di ambienti umidi. La sua pelle umida e il modo di muoversi rapido sono caratteristiche distintive di questa creatura.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vive presso gli stagni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vive presso gli stagni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Rana:

R Roma A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vive presso gli stagni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un animale in TiranaGustoso pesce del Mediterraneo e dell AtlanticoCanta in coro di notteEroe dei fumetti che vive presso una tribù di pigmeiTrezza e Castello: sono presso CataniaComune presso Roma ricco di antiche villeMammifero che vive lungo le coste del PacificoIn ecologia è l ambiente limitato per dimensioni in cui vive una comunità animale