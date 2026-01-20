Un uomo casalingo

Home / Soluzioni Cruciverba / Un uomo casalingo

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un uomo casalingo' è 'Pantofolaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PANTOFOLAIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un uomo casalingo" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un uomo casalingo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Pantofolaio? Un uomo che preferisce restare a casa, dedicandosi alle faccende domestiche e al relax, spesso indossa comodi calzature come le pantofole. Questo modo di vivere lo rende un esempio di chi privilegia il comfort e la tranquillità quotidiana. È colui che trova nel calore del focolare e nella routine domestica la propria realizzazione. Il termine si riferisce a chi si sente più a suo agio tra le mura di casa.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un uomo casalingo nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Pantofolaio

La soluzione associata alla definizione "Un uomo casalingo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un uomo casalingo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Pantofolaio:

P Padova A Ancona N Napoli T Torino O Otranto F Firenze O Otranto L Livorno A Ancona I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un uomo casalingo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Preferisce trascorrere le serate in poltronaUn esercizio da uomo-serpenteUomo capra della mitologiaCamiciotti da uomo a mezze manicheCosì è la Natura non contaminata dall uomoUomo di scorta o scudiero