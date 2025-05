Preferisce trascorrere le serate in poltrona nei cruciverba: la soluzione è Pantofolaio

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Preferisce trascorrere le serate in poltrona' è 'Pantofolaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PANTOFOLAIO

Curiosità e Significato di "Pantofolaio"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Pantofolaio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pantofolaio? La parola PANTOFOLAIO si riferisce a una persona che ama restare comodamente a casa, spesso rilassandosi in poltrona, e preferisce attività tranquille piuttosto che uscire. Questo termine gioca sul concetto di 'pantofola', che simboleggia l’idea di relax e confort domestico.

Come si scrive la soluzione: Pantofolaio

Hai trovato la definizione "Preferisce trascorrere le serate in poltrona" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

F Firenze

O Otranto

L Livorno

A Ancona

I Imola

O Otranto

