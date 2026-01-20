Uno famoso è il Colón di Buenos Aires

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Uno famoso è il Colón di Buenos Aires' è 'Teatro Lirico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEATRO LIRICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno famoso è il Colón di Buenos Aires" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno famoso è il Colón di Buenos Aires". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Teatro Lirico? Il teatro lirico di Buenos Aires è un luogo rinomato che ospita rappresentazioni di opere e concerti di grande prestigio. È conosciuto a livello internazionale per la sua acustica eccellente e la bellezza architettonica, attirando appassionati di musica e teatro da tutto il mondo. Tra i suoi protagonisti più celebri si trova il Colón, simbolo culturale della città e esempio di eccellenza artistica.

La soluzione associata alla definizione "Uno famoso è il Colón di Buenos Aires" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno famoso è il Colón di Buenos Aires" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Teatro Lirico:

T Torino E Empoli A Ancona T Torino R Roma O Otranto L Livorno I Imola R Roma I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno famoso è il Colón di Buenos Aires" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

