A Buenos Aires e è quella De 9 Julio spa nei cruciverba: la soluzione è Avenida

Home / Soluzioni Cruciverba / A Buenos Aires e è quella De 9 Julio spa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'A Buenos Aires e è quella De 9 Julio spa' è 'Avenida'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AVENIDA

Vuoi sapere di più su Avenida? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Avenida.

Perché la soluzione è Avenida? Avenida è il termine spagnolo che indica una strada principale o un largo viale, spesso ornato e importante in una città. Pensala come un’elegante arteria urbana, perfetta per passeggiate e incontri, simbolo di vitalità e connessione tra quartieri. In molte metropoli del mondo, le avenidas rappresentano il cuore pulsante della vita cittadina, anche a Buenos Aires.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il viale dei MadrileniPrestigioso undici di Buenos Aires: PlateSono originarie di Buenos Aires o RosarioHa per capitale Buenos Aires

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "A Buenos Aires e è quella De 9 Julio spa"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

V Venezia

E Empoli

N Napoli

I Imola

D Domodossola

A Ancona

I I R L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ILARI" ILARI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.