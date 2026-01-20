Una separazione autostradale

SOLUZIONE: GUARDRAIL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una separazione autostradale" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una separazione autostradale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Guardrail? Un guardrail è un elemento di sicurezza installato lungo le strade per impedire ai veicoli di uscirne o di cadere in aree pericolose. Serve a proteggere gli automobilisti, delimitando il margine della carreggiata e riducendo il rischio di incidenti gravi. La sua presenza è fondamentale sulle autostrade e su strade con punti critici, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'integrità del percorso.

Per risolvere la definizione "Una separazione autostradale", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una separazione autostradale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Guardrail:

G Genova U Udine A Ancona R Roma D Domodossola R Roma A Ancona I Imola L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una separazione autostradale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

