La versione modernizzata del paracarro nei cruciverba: la soluzione è Guardrail

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La versione modernizzata del paracarro' è 'Guardrail'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GUARDRAIL

Curiosità e Significato di "Guardrail"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Guardrail più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Guardrail.

Perché la soluzione è Guardrail? Il guardrail è una barriera di sicurezza installata lungo strade e autostrade, progettata per proteggere i veicoli da incidenti e uscite di strada. Questa struttura, spesso in metallo, funge da paraurti, riducendo il rischio di collisioni e contribuendo a mantenere la sicurezza degli automobilisti. Insomma, è come un moderno paracarro che aiuta a guidare in modo più sicuro.

Come si scrive la soluzione Guardrail

Hai trovato la definizione "La versione modernizzata del paracarro" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

U Udine

A Ancona

R Roma

D Domodossola

R Roma

A Ancona

I Imola

L Livorno

