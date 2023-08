Ufficio che controlla il movimento delle navi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ufficio che controlla il movimento delle navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : CAPITANERIA DI PORTO

Significato/Curiosita : Ufficio che controlla il movimento delle navi

Organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime archiviato il 25 luglio... Suggerimenti del progetto di riferimento. voce principale: corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera. la capitaneria di porto, in italia, è l'ufficio... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ufficio che controlla il movimento delle navi : ufficio; controlla; movimento; delle; navi; Un ufficio del comune; L ufficio che gestisce i conti di un ente; L ufficio in cui lavorava Albert Einstein; Viaggia ogni giorno per raggiungere l ufficio ; Un alto ufficio dell Onu; Lo controlla chi acquista un automobile di seconda mano; Ricontrolla to dai meccanici; Moto incontrolla bile; Un gesto incontrolla to; controlla da solo un bene di mercato; L inizio del movimento ; Il movimento di Tzara; movimento artistico nato tra gli Anni 50 e gli Anni 60; Un movimento del braccio; movimento politico argentino del dopoguerra; Popolo delle Antille; Un associazione per la difesa delle tradizioni agroalimentari; Ponte delle Torri : Spoletini = Palazzo delle Canoniche : x; Lo stabilimento per le cure delle acque; Ripiegamento delle truppe; Chi vi sale navi ga; Stava sulla coffa delle navi a osservare; Propulsione dei treni e delle navi nell Ottocento; Il primo europeo a navi gare nell Oceano Pacifico; Le prigioni che navi gano in mare;

Cerca altre Definizioni