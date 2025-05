Vi sorge la rocca che fu prigione di Cagliostro nei cruciverba: la soluzione è Sanleo

SANLEO

Curiosità e Significato di "Sanleo"

San Leo è un comune italiano situato in Emilia-Romagna, famoso per la sua imponente rocca, storicamente utilizzata come prigione. Qui fu detenuto il mago Cagliostro nel XVIII secolo, un personaggio enigmatico noto per le sue pratiche esoteriche. La rocca è un simbolo della storia locale e dell'architettura medievale.

Come si scrive la soluzione: Sanleo

S Savona

A Ancona

N Napoli

L Livorno

E Empoli

O Otranto

