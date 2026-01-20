Un posto al ristorante

Un posto al ristorante

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un posto al ristorante' è 'Coperto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COPERTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un posto al ristorante" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un posto al ristorante". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Coperto? Il coperto rappresenta il costo aggiuntivo che si paga al ristorante per coprire il servizio e i comfort. È una cifra fissa che spesso include pane, acqua e talvolta altri servizi. Questo termine indica un luogo dove si può gustare un pasto in compagnia, con servizi inclusi nel prezzo. È una consuetudine comune in molti locali italiani per garantire un servizio di qualità.

Per risolvere la definizione "Un posto al ristorante", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un posto al ristorante" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Coperto:

C Como O Otranto P Padova E Empoli R Roma T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un posto al ristorante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

