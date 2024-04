La Soluzione ♚ Si pone sul desco La definizione e la soluzione di 7 lettere: Si pone sul desco. SALIERA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su si pone sul desco: La Saliera di Francesco I è un'opera scultorea in ebano, oro e smalto, realizzata da Benvenuto Cellini al tempo del suo soggiorno in Francia, tra il 1540 e il 1543. Di piccolo formato (è alta 26 cm), è considerato universalmente il capolavoro d'oreficeria dell'artista e uno degli oggetti più significativi del Manierismo europeo. Altre Definizioni con saliera; pone; desco; L amica di Gianni che pone quesiti ai nostri lettori; Pone fine al corso di un fiume; Vi pone fine la scoperta dell America; Cerca altre soluzioni cruciverba

SALIERA

