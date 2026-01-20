Minirebus 13 = 4

SOLUZIONE: CORO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Minirebus 13 = 4" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Minirebus 13 = 4". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Coro? Il termine si riferisce a un insieme di cantanti che si esibiscono insieme, spesso nelle chiese o nei concerti, creando armonie e coinvolgendo il pubblico. È una formazione vocale composta da più parti che si uniscono per produrre un suono ricco e armonioso. Questo gruppo può essere di varie dimensioni e stili, ma il suo scopo principale è valorizzare il canto corale.

Minirebus 13 = 4 nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Coro

Se la definizione "Minirebus 13 = 4" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Minirebus 13 = 4" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Coro:

C Como O Otranto R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Minirebus 13 = 4" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

