Ebbero 13 re di Francia - Cruciverba

I Re di Francia della dinastia dei Valois furono in totale 13: 1. Filippo VI di Valois (1328-1350): Fu il primo re della dinastia dei Valois e il re di Francia durante l'inizio della Guerra dei Cent'anni. 2. Giovanni II il Buono (1350-1364): Salì al trono durante la Guerra dei Cent'anni e fu catturato dagli inglesi nella Battaglia di Poitiers. 3. Carlo V il Saggio (1364-1380): Figlio di Giovanni II, condusse una politica di ripresa dopo la sconfitta del padre. Favorì la cultura e le arti, contribuendo all'epoca del Rinascimento francese. 4. Carlo VI il Folle (1380-1422): Regnò durante un periodo di instabilità politica e mentale. Il suo regno fu segnato da conflitti interni tra le fazioni nobiliari. 5. Carlo VII il Vittorioso (1422-1461): Inizialmente conosciuto come "il Delfino", combatté per riprendere il controllo dell'intero regno durante la Guerra dei Cent'anni. 6. Luigi XI il Prudente (1461-1483): Portò avanti una politica centralizzatrice e riuscì a rafforzare l'autorità regia. Era noto per la sua astuzia politica. 7. Carlo VIII l'Affabile (1483-1498): Condusse una spedizione militare in Italia, rivendicando il Ducato di Milano e aprendo così il periodo delle guerre italiane. 8. Luigi XII il Padre del Popolo (1498-1515): Erede di Carlo VIII, continuò la politica di espansione in Italia e promosse una legislazione favorevole al popolo. 9. Francesco I il Padre e Restauratore delle Lettere (1515-1547): Fu un grande mecenate delle arti e delle scienze, incoraggiando il Rinascimento francese. 10. Enrico II (1547-1559): Sposò Caterina de' Medici ed ebbe un regno segnato da conflitti religiosi, soprattutto con i protestanti. 11. Francesco II (1559-1560): Figlio di Enrico II, regnò solo per un breve periodo, morendo prematuramente. 12. Carlo IX (1560-1574): Regnò durante il periodo delle guerre di religione, tra cattolici e protestanti. 13. Enrico III (1574-1589): Fu l'ultimo re della dinastia dei Valois. Regnò durante le guerre di religione e fu assassinato da un fanatico cattolico. Questi sono i 13 re di Francia appartenenti alla dinastia dei Valois, che hanno governato il paese dal 1328 al 1589.

