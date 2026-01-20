Lo è la colata del vulcano

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo è la colata del vulcano' è 'Lavica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAVICA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è la colata del vulcano" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è la colata del vulcano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Lavica? La lava è il materiale che fuoriesce durante un'eruzione vulcanica, formando flussi incandescenti che modellano il paesaggio. Quando il magma raggiunge la superficie, si solidifica lentamente creando nuove terre e modificando quelle esistenti. Questa sostanza calda e viscosa rappresenta il cuore delle attività vulcaniche, contribuendo alla formazione di isole e montagne. La lava è un elemento fondamentale per comprendere i processi geologici che plasmano la Terra.

Quando la definizione "Lo è la colata del vulcano" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è la colata del vulcano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Lavica:

L Livorno A Ancona V Venezia I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è la colata del vulcano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

