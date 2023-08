Una colata del vulcano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una colata del vulcano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LAVICA

Significato/Curiosita : Una colata del vulcano

vulcano è uno stratovulcano complesso del mediterraneo. si trova sull'isola omonima, nell'arcipelago delle eolie. la parola vulcano, usata per le montagne... Meno viscose fluiscono facilmente in superficie formando delle colate laviche più o meno estese. nel caso la lava non riesca a raggiungere la superficie...