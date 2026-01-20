La briscola a bridge

SOLUZIONE: ATOUT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La briscola a bridge" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La briscola a bridge". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Atout? L'atto di saper cogliere un'opportunità favorevole durante una partita di carte richiede intuizione e strategia, elementi fondamentali nel gioco della briscola a bridge. Questo termine indica la capacità di sfruttare al meglio le circostanze a proprio vantaggio, spesso decidendo il momento giusto per rischiare o risparmiare risorse. Essere abili in questo aspetto può determinare il successo e la vittoria, rappresentando una dote preziosa per ogni giocatore esperto.

Per risolvere la definizione "La briscola a bridge", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La briscola a bridge" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Atout:

A Ancona T Torino O Otranto U Udine T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La briscola a bridge" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

