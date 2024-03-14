Lo è l asso a briscola

SOLUZIONE: CARICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è l asso a briscola" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è l asso a briscola". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Carico? In un gioco di carte, il termine si riferisce alla carta più alta nel seme di briscola, spesso considerata la più potente. Questa carta può decidere l'esito di una mano, portando vantaggio al giocatore che la possiede. La sua forza può determinare la vittoria o la sconfitta, rendendola molto ambita. In alcune varianti, rappresenta anche il simbolo di un valore superiore. È fondamentale conoscere quale carta rappresenta il massimo in ogni partita.

Quando la definizione "Lo è l asso a briscola" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è l asso a briscola" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Carico:

C Como A Ancona R Roma I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è l asso a briscola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

