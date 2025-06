Carta vincente a bridge nei cruciverba: la soluzione è Atout

ATOUT

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Atout? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Atout.

Perché la soluzione è Atout? Atout è il termine francese usato nel bridge per indicare una carta di alto valore che garantisce il controllo del gioco, spesso l'asso o il re. È un elemento fondamentale nelle strategie di dichiarazione e difesa, permettendo ai giocatori di conquistare il contratto e vincere la manche. In parole semplici, rappresenta la carta vincente che può fare la differenza tra successo e sconfitta.

