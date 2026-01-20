Un bimbetto scolpito

Home / Soluzioni Cruciverba / Un bimbetto scolpito

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un bimbetto scolpito' è 'Putto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PUTTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un bimbetto scolpito" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un bimbetto scolpito". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Putto? Il putto è una figura ornamentale rappresentata da un bambino, spesso scolpito in modo delicato e armonioso. Questi soggetti sono spesso inseriti in sculture, dipinti o decorazioni architettoniche, simbolo di purezza e innocenza. La loro presenza arricchisce le opere artistiche, conferendo un tocco di leggerezza e grazia. Il putto diventa così un elemento che trasmette un senso di innocente innocenza e bellezza, evocando l'infanzia e la spiritualità.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un bimbetto scolpito nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Putto

La definizione "Un bimbetto scolpito" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un bimbetto scolpito" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Putto:

P Padova U Udine T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un bimbetto scolpito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: AngiolettoBimbetto ragazzinoPlasmato scolpitoPiccolo pilastro sormontato da un busto scolpitoIl Georg artista tedesco che ha scolpito ArmalamorÈ il più scolpito