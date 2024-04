La Soluzione ♚ Bimbetto ragazzino La definizione e la soluzione di 7 lettere: Bimbetto ragazzino. PICCINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Bimbetto ragazzino: Cristiano Piccini (Firenze, 26 settembre 1992) è un calciatore italiano, difensore della Sampdoria. Aggettivo Significato e Curiosità su: Cristiano Piccini (Firenze, 26 settembre 1992) è un calciatore italiano, difensore della Sampdoria. piccino m sing che è piccolo per estensione o per anni di vita Sostantivo piccino m sing chi è un piccolo bambino Sillabazione pic | cì | no Pronuncia IPA: /pit'tino/ Etimologia / Derivazione deriva da piccolo Sinonimi corto, esiguo, minuscolo, minuto, piccolino, piccolo

( senso figurato ) angusto, gretto limitato, meschino, misero, squallido stretto,

angusto, gretto limitato, meschino, misero, squallido stretto, neonato, bambino, fanciullo, cucciolo, bimbo, figlio

basso, lillipuziano

( senso figurato ) umile

umile ( senso figurato ) ( spregiativo ) gretto, povero, mediocre, vigliacco, vile

gretto, povero, mediocre, vigliacco, vile minimo, breve,

( senso figurato ) dimesso, debole

dimesso, debole (senso figurato) ristretto, squallido, insignificante Contrari alto, grande, imponente, lungo

aperto, generoso, liberale, magnanimo

adulto, vecchio

grosso

( senso figurato ) superbo, orgoglioso, altero

superbo, orgoglioso, altero altruista

enorme, maestoso,

( senso figurato ) forte, potente

forte, potente (senso figurato) spazioso Proverbi e modi di dire farsi piccino: tentare di passare non visto per modestia, disagio o paura Altre Definizioni con piccino; bimbetto; ragazzino; Appellativo riferibile a qualcuno di giovanissimo; Un ragazzino discolo; Un ragazzino piuttosto irrequieto; Il ragazzino goffo ma genio del computer; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Bimbetto ragazzino

PICCINO

P

I

C

C

I

N

O

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Bimbetto ragazzino' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.