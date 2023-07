Mercurio le aveva ai piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mercurio le aveva ai piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ALI

Significato/Curiosità : Mercurio le aveva ai piedi

Mercurio, nella mitologia romana, era il dio del commercio, dei viaggi e dei messaggeri. Era spesso raffigurato con ali ai piedi, che gli conferivano la capacità di muoversi rapidamente da un luogo all'altro. Queste ali simboleggiavano la sua velocità e agilità. Mercurio era considerato il messaggero degli dei e il tramite tra il mondo degli dei e gli esseri umani. Le ali ai suoi piedi rappresentavano la sua capacità di viaggiare tra il cielo e la terra, portando messaggi e guidando le anime verso l'aldilà. Le ali di Mercurio sono diventate un'icona della velocità, della mobilità e della comunicazione nella cultura popolare, rappresentando l'idea di muoversi rapidamente e di essere agili nello svolgere le proprie attività.

