Mercurio li aveva alati.

Significato e Curiosita su : Mercurio li aveva alati

Piedi o con sandali alati, i talari; per questa caratteristica era il messaggero degli dei. altri simboli fondamentali di mercurio sono il petaso, copricapo... I sandali episcopali, talvolta noti come sandali pontifici, sono un paramento liturgico indossato dai vescovi durante le celebrazioni liturgiche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

