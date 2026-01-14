Un uomo preso a caso

SOLUZIONE: QUALSIASI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un uomo preso a caso" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un uomo preso a caso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Qualsiasi? Un uomo scelto senza un criterio specifico rappresenta un esempio generico di persona, senza caratteristiche particolari che lo distinguano dagli altri. La sua presenza può essere usata per illustrare concetti o situazioni in modo generale. Questa figura può essere qualsiasi individuo, senza un'identità precisa, e serve a rendere più comprensibili esempi o spiegazioni.

Quando la definizione "Un uomo preso a caso" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un uomo preso a caso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Qualsiasi:

Q Quarto U Udine A Ancona L Livorno S Savona I Imola A Ancona S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un uomo preso a caso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

