SOLUZIONE: BACKGROUND

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sfondo di un evento" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sfondo di un evento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Background? Il termine si riferisce all'ambiente o alla scena che si trova dietro l'evento principale, creando un contesto visivo o emotivo. È ciò che contribuisce a sottolineare e mettere in risalto ciò che accade davanti, offrendo profondità e atmosfera. Spesso utilizzato nelle arti visive, nel cinema o nelle fotografie, aiuta a comprendere meglio la situazione rappresentata. Rappresenta quindi l'ambiente di sfondo che accompagna e arricchisce la narrazione.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo sfondo di un evento" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sfondo di un evento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Background:

B Bologna A Ancona C Como K Kappa G Genova R Roma O Otranto U Udine N Napoli D Domodossola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sfondo di un evento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

