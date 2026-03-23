Impedire il verificarsi di evento spesso negativo

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Impedire il verificarsi di evento spesso negativo' è 'Sventare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SVENTARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Impedire il verificarsi di evento spesso negativo" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Impedire il verificarsi di evento spesso negativo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Sventare? Sventare rappresenta l’azione di prevenire che si realizzi un evento indesiderato o dannoso. Questa parola si collega strettamente alla capacità di intervenire tempestivamente per evitare che si verifichino conseguenze negative. Si utilizza comunemente in contesti in cui si cerca di bloccare situazioni pericolose o problematiche prima che si manifestino, dimostrando un’attitudine alla prevenzione e alla protezione. La capacità di sventare richiede attenzione e prontezza di intervento in momenti critici.

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Impedire il verificarsi di evento spesso negativo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sventare

Se la definizione "Impedire il verificarsi di evento spesso negativo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Impedire il verificarsi di evento spesso negativo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sventare:

S Savona V Venezia E Empoli N Napoli T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Impedire il verificarsi di evento spesso negativo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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