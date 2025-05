Piano di cemento armato nei cruciverba: la soluzione è Soletta

Home / Soluzioni Cruciverba / Piano di cemento armato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piano di cemento armato' è 'Soletta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOLETTA

Curiosità e Significato di "Soletta"

Hai risolto il cruciverba con Soletta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Soletta.

Perché la soluzione è Soletta? Il termine solettà si riferisce a una struttura di sostegno, tipicamente in cemento armato, che funge da piano orizzontale all'interno di un edificio. Questa componente è fondamentale per distribuire il peso e garantire la stabilità dell'intero fabbricato. In sostanza, le solette sono ciò che ci permette di avere pavimenti solidi e sicuri, rendendo gli spazi abitabili e funzionali.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Regge il pavimentoLa parte della calza sotto la pianta del piedeLa struttura a lastra presente nei solaiI profilati di ferro per il cemento armatoProfilati di ferro per cemento armato e calcestruzzoCampare senza un piano prestabilito

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Soletta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Piano di cemento armato", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I L A A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ITALIA" ITALIA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.