La Soluzione ♚ Campare senza un piano prestabilito La definizione e la soluzione di 18 lettere: Campare senza un piano prestabilito. VIVERE ALLA GIORNATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Campare senza un piano prestabilito: In diem vivere (lett. vivere nel giorno, normalmente tradotta "vivere alla giornata") è una locuzione latina il cui significato è affine a quello della famosa espressione di Orazio "Carpe diem". L'espressione invita a vivere la vita giorno per giorno senza pensare al domani, cogliendo appunto l'attimo. Sostantivo Significato e Curiosità su: In diem vivere (lett. vivere nel giorno, normalmente tradotta "vivere alla giornata") è una locuzione latina il cui significato è affine a quello della famosa espressione di Orazio "Carpe diem". L'espressione invita a vivere la vita giorno per giorno senza pensare al domani, cogliendo appunto l'attimo. giornata ( approfondimento) f sing (pl.: giornate) (astronomia) giorno, le ore di luce di un giorno fra l'alba e il tramonto, spesso in relazione ai fatti accaduti durante tale periodo, alle condizioni atmosferiche, alle attività e alle condizioni fisiche e mentali di chi lo trascorre indicativamente il pomeriggio delle giornate del periodo presso settembre inizia tra le 14:15 e le 14:50 (diritto) (economia) lavoro compiuto da un qualcuno in un giorno in cambio di un relativo salario (sport) in riferimento a giochi quali il calcio e il rugby, il giorno e le relative disposizioni di accoppiamenti di incontri fra squadre segnati sul calendario di un campionato a gironi giorno destinato a celebrazioni particolari al fine di sensibilizzare su date questioni di natura sociale, umanitaria, ecc. la giornata della memoria; la giornata contro il cancro giorno in cui si svolge o si è svolto un qualsiasi importante avvenimento, specialmente se in una guerra o in una lotta le cinque giornate di Milano (per estensione) l'avvenimento stesso (militare) unità di misura relativa al rifornimento di certi materiali o oggetti, utile per il calcolo delle scorte, delle dotazioni e del fabbisogno giornate di munizioni, giornate di carburante (agricoltura) (regionale) (storia) unità di misura relativa alla superficie impiegata anticamente in Piemonte equivalente a 3810 m2, originariamente corrispondente alla superficie che due buoi possono indicativamente arare in un giorno (senso figurato) (poetico) periodo di tempo, vita ma tutto ciò che racconto non è niente di più di una misera giornata rispetto all'immensità dell'universo Sillabazione gior | na | ta Pronuncia IPA: /dor'nata/ Etimologia / Derivazione derivato da giorno Citazione Sinonimi giorno, dì

giornata lavorativa; paga giornaliera, salario giornaliero

giorno di cammino

giorno di battaglia; battaglia

giorno, festa, ricorrenza, celebrazione, anniversario, festività, solennità Contrari nottata, notte Proverbi e modi di dire vivere alla giornata : vivere pensando solo al presente

: vivere pensando solo al presente sul far del giorno: all'alba Alterati ( diminutivo ) giornatella, giornatina

giornatella, giornatina ( accrescitivo ) ( familiare ) ( scherzoso ) giornatona: giornata molto produttiva o faticosa

giornatona: giornata molto produttiva o faticosa (peggiorativo) giornataccia: brutta giornata per contrattempi avvenuti, per le preoccupazioni avute, per l'umore infelice, per lo scarso guadagno o per le negative condizioni di salute Proverbi e modi di dire giornata calda : giorno importante in una guerra o in una lotta in generale

: giorno importante in una guerra o in una lotta in generale giornata nera : giorno sfavorevole

: giorno sfavorevole lavorare a giornata : lavorare occasionalmente ed essere retribuiti di giorno in giorno

: lavorare occasionalmente ed essere retribuiti di giorno in giorno vivere alla giornata : vivere senza fare progetti per il futuro, affrontare le contingenze di giorno in giorno

: vivere senza fare progetti per il futuro, affrontare le contingenze di giorno in giorno andare a giornate : avere un umore o condizioni di salute variabili

: avere un umore o condizioni di salute variabili di giornata : freschissimo

