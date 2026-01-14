La nave che portava il doge allo Sposalizio del mare

SOLUZIONE: BUCINTORO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La nave che portava il doge allo Sposalizio del mare" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La nave che portava il doge allo Sposalizio del mare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Bucintoro? Il termine si riferisce a una imbarcazione storica usata per accompagnare il doge durante il tradizionale rito marittimo, simbolo della sua connessione con il mare e la città di Venezia. Questa imbarcazione rappresentava un momento di grande importanza cerimoniale e simbolica, sottolineando il legame tra il sovrano e la laguna. Il nome evocava un'immagine di eleganza e tradizione legata alle celebrazioni della Repubblica.

In presenza della definizione "La nave che portava il doge allo Sposalizio del mare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La nave che portava il doge allo Sposalizio del mare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Bucintoro:

B Bologna U Udine C Como I Imola N Napoli T Torino O Otranto R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La nave che portava il doge allo Sposalizio del mare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

