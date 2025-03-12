Personaggio chiave al processo

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Personaggio chiave al processo' è 'Supertestimone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SUPERTESTIMONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Personaggio chiave al processo" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Personaggio chiave al processo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Supertestimone? Un supertestimone è una figura fondamentale in un procedimento legale, poiché fornisce testimonianze cruciali che possono influenzare l'esito del caso. La sua testimonianza può chiarire fatti complessi o confermare dettagli essenziali, assumendo un ruolo di grande rilievo. La presenza di un supertestimone spesso determina la svolta di un procedimento giudiziario, evidenziando la sua importanza come figura centrale nel contesto processuale.

Se la definizione "Personaggio chiave al processo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Personaggio chiave al processo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Supertestimone:

S Savona U Udine P Padova E Empoli R Roma T Torino E Empoli S Savona T Torino I Imola M Milano O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Personaggio chiave al processo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

