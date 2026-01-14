Si dice anticipando una spiegazione

SOLUZIONE: OSSIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si dice anticipando una spiegazione" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si dice anticipando una spiegazione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Ossia? Quando si introduce un'altra forma di espressione per chiarire un concetto, si utilizza un termine che indica appunto questa spiegazione supplementare. Questo termine aiuta a rendere più comprensibile ciò che si sta dicendo, offrendo un esempio o una precisazione. Viene impiegato spesso per introdurre una definizione o una riformulazione di quanto detto in modo più semplice o diverso.

La soluzione associata alla definizione "Si dice anticipando una spiegazione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si dice anticipando una spiegazione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ossia:

O Otranto S Savona S Savona I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si dice anticipando una spiegazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

