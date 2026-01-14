Lo dettò Marco Polo

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo dettò Marco Polo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo dettò Marco Polo' è 'Milione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MILIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo dettò Marco Polo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo dettò Marco Polo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Milione? Il termine si riferisce a un grande numero, spesso usato per indicare una quantità immensa. La sua origine è attribuita a Marco Polo, che lo usò per descrivere un vasto numero di tesori o terre inesplorate durante i suoi viaggi. Questo termine è diventato simbolo di enormi quantità e si utilizza ancora oggi per esprimere un'ampia estensione o un numero incredibile.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo dettò Marco Polo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Milione

Se la definizione "Lo dettò Marco Polo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo dettò Marco Polo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Milione:

M Milano I Imola L Livorno I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo dettò Marco Polo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La cifra con sei zeriUna bella sommettaUna battuta di J. CandyMarco Polo lo chiamò CipangoMarco Polo gli dettò Il Milione in carcere a GenovaLo statista detto il TessitoreLo scimmiotto detto bertucciaLo è il leone di san Marco