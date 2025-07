Una bella sommetta nei cruciverba: la soluzione è Milione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una bella sommetta' è 'Milione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MILIONE

Curiosità e Significato di Milione

Vuoi sapere di più su Milione? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere

Perché la soluzione è Milione? Una sommetta è un termine colloquiale italiano che indica una somma di denaro considerevole, spesso acquisita in modo rapido o fortuito. È come un guadagno imprevisto o una cifra importante ottenuta senza troppa fatica. In questo modo, una bella sommetta si riferisce a un ricavato di valore, come un milione di euro, simbolo di grande fortuna o successo economico.

Come si scrive la soluzione Milione

La definizione "Una bella sommetta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

I Imola

L Livorno

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F S E T O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STROFE" STROFE

