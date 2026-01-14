Caricati di impegni

SOLUZIONE: GRAVATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Caricati di impegni" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Caricati di impegni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Gravati? Quando si hanno molte responsabilità e obblighi, si è sovraccarichi di impegni che rendono difficile gestire tutto con calma. Questi sono spesso pesanti e possono influire sul benessere di una persona. La pressione derivante da tali responsabilità può portare a sentirsi sopraffatti. In questi casi, si può dire che si è appesantiti da ciò che si deve fare, come se si portassero dei pesi.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Caricati di impegni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Caricati di impegni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Gravati:

G Genova R Roma A Ancona V Venezia A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Caricati di impegni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

