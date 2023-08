Rispondono degli altrui impegni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rispondono degli altrui impegni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GARANTI

Significato/Curiosita : Rispondono degli altrui impegni

Di un'adeguata educazione e vigilanza. responsabilità degli insegnanti: gli insegnanti rispondono dei fatti illeciti compiuti dagli alunni e apprendisti... L'autorità garante presiede, inoltre, la conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, composta dai garanti regionali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Rispondono degli altrui impegni : rispondono; degli; altrui; impegni; Le risposte che non rispondono ; Lo sono i riflessi che non rispondono ; Taccuini dove alle pagine corrispondono i giorni; Corrispondono a 10 cl; Corrispondono più o meno a 450 grammi; L attività degli hacker informatici; La lavanda degli intossicati; Il profilo degli edifici d una città sull orizzonte; Un ciao degli Inglesi; La RAI degli Inglesi; Sperpera l altrui denaro; Lo sfruttamento delle altrui sventure; Individui che trovano piacere nel male altrui ; Relativo alla replicazione di comportamenti altrui ; Esagera nel farsi gli affari altrui ; impegni e obblighi pesanti; impegni gravosi; Non hanno impegni ; Un elenco di impegni ; Rispettare gli impegni ;

Cerca altre Definizioni