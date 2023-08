Impegni e obblighi pesanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impegni e obblighi pesanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GRAVAMI

Significato/Curiosita : Impegni e obblighi pesanti

(salvi i rinvii per studio) era inoltre necessario essere in regola con gli obblighi di leva (il che vuol dire aver prestato il servizio militare in italia)... Presupposto del gravame è la soccombenza e non la denuncia di un vizio della sentenza. lo scopo è quello di provocare un nuovo giudizio. i gravami devono essere...