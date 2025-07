Arginare la folla nei cruciverba: la soluzione è Contenere

CONTENERE

Curiosità e Significato di Contenere

Contenere.

Perché la soluzione è Contenere? Contenere significa tenere sotto controllo, limitare o frenare qualcosa che potrebbe diventare troppo grande o incontrollabile. Può riferirsi a emozioni, comportamenti o situazioni, come una folla in tumulto o un’emozione forte. È un modo per mantenere ordine e sicurezza, evitando che qualcosa sfugga di mano. In definitiva, contenere è saper gestire e controllare ciò che potrebbe diventare troppo grande o rischioso.

Come si scrive la soluzione Contenere

Stai cercando la risposta alla definizione "Arginare la folla"? Qui trovi la soluzione pronta all'uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

E Empoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

E Empoli

