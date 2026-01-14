Lo stipendio più atteso

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo stipendio più atteso" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo stipendio più atteso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Tredicesima? La tredicesima rappresenta un'importante somma extra che i lavoratori attendono con ansia ogni anno, come un beneficio aggiuntivo alla retribuzione mensile. È un riconoscimento che permette di affrontare le festività o spese impreviste con maggiore serenità. Questa somma speciale viene generalmente corrisposta nel mese di dicembre, contribuendo a migliorare il benessere economico dei dipendenti.

Per risolvere la definizione "Lo stipendio più atteso", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo stipendio più atteso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo stipendio più atteso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

