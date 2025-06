Il giudizio atteso dal medico nei cruciverba: la soluzione è Diagnosi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il giudizio atteso dal medico' è 'Diagnosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIAGNOSI

Perché la soluzione è Diagnosi? La diagnosi è l'indicazione fornita dal medico su quale sia la causa di un problema di salute, basata sull'analisi dei sintomi e degli esami. È il passo fondamentale per capire come intervenire correttamente e garantire il miglior trattamento possibile. In sostanza, rappresenta la chiave per aprire la strada a una guarigione efficace e mirata.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il giudizio atteso dal medico", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

A Ancona

G Genova

N Napoli

O Otranto

S Savona

I Imola

N D I C U I Mostra soluzione



