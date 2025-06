Lo… stipendio di chi non lavora più nei cruciverba: la soluzione è Pensione

PENSIONE

Curiosità e Significato di Pensione

Vuoi sapere di più su Pensione? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Pensione.

Perché la soluzione è Pensione? La pensione è il trattamento economico che riceve chi ha raggiunto un'età o condizioni di anzianità lavorativa, cessando così l'attività professionale. È una forma di sostegno per garantire un reddito stabile dopo anni di lavoro. Quindi, la pensione rappresenta il modo in cui si riceve uno stipendio anche senza più lavorare attivamente.

Come si scrive la soluzione Pensione

Hai davanti la definizione "Lo… stipendio di chi non lavora più" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

E Empoli

N Napoli

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

