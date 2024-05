Vasta pianura incolta

Nome proprio

Curiosità su: La landa è un habitat caratterizzato da una vegetazione arbustiva aperta, a crescita bassa, che si trova spesso su suoli acidi e poco fertili. Le lande possono trovarsi in tutto il mondo. Sono frequenti in Australia in zone umide e sub-umide, in particolare in seguito a incendi. In Sudafrica ci sono lande, più diversificate ma di minore estensione, così come in California, in Nuova Caledonia, Cile e lungo le coste del Mar Mediterraneo. Oltre a queste grandi estensioni di lande, l'habitat può trovarsi in altre zone, sparse qua e là in tutto il mondo (a eccezione dell'Antartide). In Europa le troviamo, ad esempio, in Francia: le Landes de Gascogne occupano un'intera regione naturale per circa 1,5 milioni di ettari, situata allo sbocco del bacino aquitano sull'Oceano Atlantico, e che si estende su ben tre dipartimenti dell'Aquitania.

Landa f

nome proprio di persona femminile

