La Soluzione ♚ La città che Tiberio eresse a capitale della Cappadocia La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CESAREA

Curiosità su La citta che tiberio eresse a capitale della cappadocia: C. Fu chiamata Cesarea in onore di Cesare Ottaviano Augusto. La città è conosciuta con molti nomi, tra cui, oltre a Cesarea marittima, anche Cesarea di Palestina, Colonia Prima Flavia Augusta Caesariensis, Cesarea di Erode, Horvat Qesari, Kaisariyeh, Kessaria, Metropoli della provincia di Siria e Palestina, Migdal Shorshon, Qaisariya, Qaisariyeh, Qaysariyah, Qesari, Qisri, Qisrin. sulla costa mediterranea nel regno di Giudea sotto protettorato romano. Cesarea marittima (in greco antico: asea, Kaisáreia, in latino Caesarea ad mare) fu una città portuale fondata da Erode il Grande tra il 25 e il 13 a.

