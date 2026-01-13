Le alette che sporgono alle persone magrissime

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le alette che sporgono alle persone magrissime' è 'Scapole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCAPOLE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le alette che sporgono alle persone magrissime" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le alette che sporgono alle persone magrissime". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Scapole? Le parti ossee che sporgono sulla schiena di chi ha poca massa muscolare sono chiamate scapole. Queste strutture sono visibili in modo più evidente quando una persona è molto magra. Le scapole contribuiscono al movimento delle braccia e al sostegno della muscolatura dorsale. La loro prominenza può diventare evidente, dando un aspetto particolare alla figura.

La definizione "Le alette che sporgono alle persone magrissime" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le alette che sporgono alle persone magrissime" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Scapole:

S Savona C Como A Ancona P Padova O Otranto L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le alette che sporgono alle persone magrissime" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

