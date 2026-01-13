Lo è Wallace ne La fanciulla del West

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Lo è Wallace ne La fanciulla del West' è 'Cantastorie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANTASTORIE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è Wallace ne La fanciulla del West" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è Wallace ne La fanciulla del West". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Cantastorie? Wallace nella sua opera racconta storie che catturano l'immaginazione e trasportano l'ascoltatore in mondi lontani, diventando così un vero e proprio cantastorie. La sua capacità di narrare avventure e leggende con passione e maestria lo rende un interprete delle tradizioni popolari, capace di mantenere vive le storie tramandate nel tempo. La sua arte si manifesta attraverso il desiderio di condividere emozioni e valori con il pubblico, rendendolo un autentico cantastorie.

Quando la definizione "Lo è Wallace ne La fanciulla del West" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è Wallace ne La fanciulla del West" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Cantastorie:

C Como A Ancona N Napoli T Torino A Ancona S Savona T Torino O Otranto R Roma I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è Wallace ne La fanciulla del West" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

