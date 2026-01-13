Un utensile con una piccola lama molto sottile

SOLUZIONE: TAGLIERINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un utensile con una piccola lama molto sottile" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un utensile con una piccola lama molto sottile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Taglierino? Un oggetto compatto e maneggevole, utilizzato per incidere o tagliare in modo preciso alimenti o materiali sottili, grazie alla sua lama sottile e affilata. È molto utile in cucina per preparare ingredienti con precisione o in altri contesti per lavori di precisione. La sua forma compatta permette di maneggiarlo facilmente e di effettuare tagli delicati.

Per risolvere la definizione "Un utensile con una piccola lama molto sottile", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un utensile con una piccola lama molto sottile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Taglierino:

T Torino A Ancona G Genova L Livorno I Imola E Empoli R Roma I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un utensile con una piccola lama molto sottile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

