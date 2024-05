Molto piccola microscopica

: Il minuscolo (dal latino minus «minore») è una grafia delle lettere dell'alfabeto che, in contrapposizione con quella maiuscola, si evidenzia per le minori dimensioni o per altri dettagli grafici. Le lettere minuscole dell'alfabeto italiano sono: a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v e z. Le lettere minuscole sono la forma ridotta delle lettere maiuscole: ad esempio la lettera "a" è la minuscola della lettera "A" maiuscola.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: minuscola f sing . . femminile singolare di minuscolo. Sillabazione: mi | nù | sco | la. Etimologia / Derivazione: vedi minuscolo . Sostantivo: minuscola f sing . lettera dell'alfabeto minuscola. Sinonimi: esigua, gigantesca, impercettibile, immensa, irrisoria, lillipuziana, in miniatura, mastodontica, microscopica, minima, minuta, piccolissima, ridotta, ridottissima, ristretta, scarsa, quasi impercettibile.