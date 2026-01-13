Danneggiate nell efficienza

Danneggiate nell efficienza

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Danneggiate nell efficienza' è 'Menomate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MENOMATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Danneggiate nell efficienza" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Danneggiate nell efficienza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Menomate? Quando qualcosa viene compromesso o ridotto nella sua funzionalità, si parla di un'alterazione che influisce negativamente sulla performance complessiva. Questa condizione si manifesta attraverso un peggioramento delle capacità o delle prestazioni, causando di conseguenza un rallentamento o una difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi. Un esempio può essere un meccanismo che, a causa di danni, non funziona più al massimo delle sue possibilità. In questo modo, si evidenzia come un elemento possa essere ostacolato nel suo corretto funzionamento.

In presenza della definizione "Danneggiate nell efficienza", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Danneggiate nell efficienza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Menomate:

M Milano E Empoli N Napoli O Otranto M Milano A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Danneggiate nell efficienza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

